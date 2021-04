Serie D: Vado-Città di Varese, segui la webcronaca (LIVE) - IVG.it

Vado Ligure. Nel recupero della 27esima giornata del campionato interregionale di Serie D, girone A, il Vado ospita il Città di Varese.

Quello quest’oggi in scena allo stadio “Ferruccio Chittolina”, alle ore 15:00, è un cruciale scontro salvezza.

Il Vado attraversa un buon periodo, essendosi imposto col Sestri Levante (4-3) e in casa della Folgore Caratese (1-2). È risalito a 23 punti, agganciando i varesotti al quart’ultimo posto in classifica.

Il Città di Varese ha perso entrambi gli ultimi recuperi: contro Folgore Caratese (1-0) e Casale (1-3). In quest’ultima sfida sono stati inoltre espulsi Ebagua e l’ex Savona Disabato (due dei giocatori più rappresentativi della compagine biancorossa), squalificati nella trasferta in Liguria.

La squadra lombarda della Bustese (Busto Garolfo), neopromossa dall’Eccellenza, acquisì l’estate scorsa il titolo sportivo del Varese Calcio, società blasonata fallita nel 2019. Rilevando i colori e la denominazione. Da lì la nuova società, sorta per l’appunto col nome “Città di Varese”.

Tabellino:

Vado-Città di Varese 0-2 (8′ Minaj, 53′ Otelé)

Vado: Luppi, Lipani, L. Casazza, Bacigalupo, Strumbo, Bernardini, Sbarbati, Taddei, Pedalino, Boiga, Saccà

A disp.: Scatolini, Favara, Barbetta, D’Antoni, Alberto, A. Casazza, Dagnino, Pregliasco, Bernasconi All. L. Tarabotto

Città di Varese: Siaulys, Petito (51′ Nicastri) Quintadamo, Romeo (28′ Beak), Mapelli, Parpinel, Aprile, Scampini, Capelli, Otelé, Minaj

A disp.: Lassi, Dellavedova, Polo, Snidarcig, Balla, Aiolfi. All. E. Rossi

Arbitro: Leotta (Acireale). Assistenti: Ielardi (Novara) e Umbrella (Nichelino)

Note: Pomeriggio uggioso e piovoso. Terreno in sintetico, angoli 4-7.

Webcronaca (in diretta):

La partita inizia alle 15:05. Gli ospiti in maglia e calzettoni bianchi, con pantaloncini rossi. I padroni di casa in completo blu.

2′ Bernardini scivola in posizione pericolosa, creando un varco per Capelli. Il tiro del calciatore lombardo viene murato da Lorenzo Casazza.

8′ Gol Città di Varese! Romeo imbecca Capelli sulla destra, questi serve con prontezza al centro. Luppi manca l’intervento, Minaj mette dentro sotto misura.

Una azione insistita, che premia una maggiore intraprendenza dei biancorossi. Vadesi scesi in campo troppo contratti. 0-1.

9′ Il Vado prova a sciogliersi. Saccà vince un contrasto sulla destra e serve Boiga. Questi si accentra e conclude col sinistro. Siaulys si distende e fa sua la sfera.

14′ Varese nuovamente pericoloso, trovando spazi in ripartenza. Capelli, una sorta di rigore in movimento. Luppi salva in due tempi, sventando la respinta.

28′ Brutto infortunio occorso a Romeo. Il calciatore del Città di Varese si è fatto male cadendo in un contrasto di gioco: viene portato via in barella. Al suo posto subentra Beak.

30′ Occasione Vado. Taddei riconquista palla a centrocampo e serve Boiga. Il numero dieci rossoblù imbecca Saccà, il quale si presenta a tu per tu con Siaulys. Il portiere ospite resta in piedi fino all’ultimo, deviando in angolo con lo stinco.

32′ L’arbitro si è infortunato. Uno stiramento, complice il campo bagnato, mette k.o. il direttore di gara.

Dopo cinque minuti la partita riprende. L’arbitro sembra potere continuare.

35′ Punizione Vado dal vertice sinistro dell’area. Va Taddei, rasoterra a passare sotto la barriera. Siaulys non si fa sorprendere.

37′ Giallo a Scampini (CdV).

44′ Ammonito Petito (CdV).

45′ Cinque minuti di recupero.

45’+5 Fine primo tempo: Vado-Città di Varese 0-1.

Inizio secondo tempo, ore 16:12.

51′ Secondo cambio negli ospiti. Esce Petito, entra Nicastri.

53′ Gol Città di Varese! Palla persa sulla fascia destra, i lombardi ripartono prontamente. Otellé riceve sulla trequarti e libera un destro preciso a filo d’erba. La palla schizza. Luppi tocca, ma non basta. 0-2.

58′ Opportunità Città di Varese. Ampi spazi in contropiede. Minaj si invola sulla sinistra, tirando però addosso a Luppi.