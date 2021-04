Serie D: Folgore Caratese-Vado, segui la cronaca in diretta (LIVE) - IVG.it

Carate Brianza (Monza). Nella 30esima giornata del campionato interregionale di Serie D, girone A. Il Vado è di scena in Brianza, sul campo della Folgore Caratese. Fischio d’inizio questo pomeriggio, ore 15:00.

I vadesi sono reduci dal sorprendente e spettacolare successo in rimonta, nell’ultimo turno infrasettimanale casalingo col Sestri Levante (4-3). Ora si trovano al terzultimo posto, a 20 punti. Appaiati col Borgosesia, ma in vantaggio negli scontri diretti (sia in Liguria, che in Piemonte a essersi imposta è la compagine rossoblù) e con una partita da recupere, contro Città di Varese.

I lombardi della Caratese stazionano attualmente nei pressi del centro classifica. Ottavi, con 43 punti, a sole 4 lunghezze tuttavia dalla simbolica zona play-off.

Tabellino:

Folgore Caratese-Vado 0-1 (2′ Pedalino)

Folgore Caratese: Bertozzi, Monticone, Ngom, Macrí, Cozzari, Marconi, Troiano, Drogba, Kaziewicz, Di Stefano, De Rosa. All. Longo

Vado: Luppi, Lipani, L. Casazza, Bacigalupo, Strumbo, Tissone, Sbarbati, Taddei, Pedalino, Boiga, Saccà

Arbitro: D’Ambrosio Giordano (Collegno). Assistenti: Milillo (Udine) e Mauriello (Bologna)

Note: Pomerggio terreno in sintetico. Angoli 0-0

WEBCRONACA (LIVE):

2′ GOL VADO! Punizione calciata da Taddei, messa in mezzo. La difesa locale resta statica. Il pallone sopraggiunge nei pressi dell’area piccola, lato sinistro. Pedalino, vi si fionda e con una zampata buca il portiere sul suo palo. 0-1.

9′ Caratese pericolosa. Macrì crossa dalla destra. Monticone stacca sul secondo palo. Luppi, di riflesdo, salva con l’ausilio della traversa.

15′ Folgore Caratese vicina al pareggio.

Ngom va via in serpentina. Salta due avversari, si accentra e scarica un fendente col destro: la palla colpisce la parte superiore della traversa.

I lombardi tengono in mano il pallino del gioco. I rossoblù aspettano compatti e provano a ripartire, schierati con una difesa a uomo compost da 5 uomini.

25′ Giallo a Troiano (FC).

Inizia nel frattempo a piovere.

27′ Ammoniti anche Macrì (FC) e Saccà (V).

29′ Boiga allunga per vie centrali. Tiro strozzato, sfila sul fondo.

32′ Di Stefano prova da buona posizione. Corpo all’indietro, fuori misura.