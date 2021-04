Serie C: l’Avis Finale ancora prima, ma l’Albisola regge il ritmo

Savona. Il campionato di pallavolo maschile di Serie C è giunto alla settima giornata dei due gironi in cui quest’anno è diviso. Il virtuale giro di boa della prima fase della stagione ha visto numerose gare rinviate per la pandemia da Covid-19, ma i recuperi sono previsti in aprile.

Nel girone A il primo posto è dall’Avis Finale di Andrea Paroli; sedici i punti fin qui conquistati, con ben cinque vittorie e una sola sconfitta. Secondo posto per l’Albisola, staccata di tre punti, terzo la Sabazia a quota nove, ma con una gara in meno.

Nel turno dello scorso weekend l’Albisola allenata da Agosto e Caviglia ha avuto la meglio su una coriacea Sant’Antonio, che ha ceduto solo al tie break. Gli albisolesi sono partiti bene, soffrendo però il ritorno dei genovesi, capaci di passare avanti 1-2 dopo uno spettacolare 25-27 al terzo parziale. Vinto il quarto set 25-23, i padroni di casa si sono presi anche il set decisivo per 15-11, incassando i due punti.

Vittoria rotonda, invece, per la Grafiche Amadeo Sanremo, che domenica sera ha piegato in tre set la Spazio sport Genova. La terza gara della giornata di Serie C era Sabazia – Finale, ma sarà disputata il 15 aprile.

Mercoledì 31, però, il girone ha visto una gara di recupero del turno del 20 marzo. A Genova Pontedecimo la Spazio sport ha ospitato la Sabazia. I vadesi hanno ceduto il primo, equilibrato, set 25-23, ma si sono poi aggiudicati i tre successivi parziali, espugnando la palestra genovese e portando a casa i tre punti.

Nel girone B della serie le gare disputate sono state di meno. Guida la classifica l’imbattuta Colombo Genova, che ha raccolto 11 punti in quattro match. Secondo posto per la Mulattieri creations, a quota otto, terza la Pallabolo Futura Avis Bertoni con sei punti (in tre gare).

L’ultimo turno disputato, però, risale al 20 marzo; quel giorno la Colombo aveva piegato la Volley Colombiera Sarzana project con un netto 3-1, di rimonta. Le prossime gare sono previste per il 10 aprile, quando a Sarzana andrà la Futura Avis Bertoni e la Colombo sarà a Chiavari, in casa della Villaggio tre stelle.