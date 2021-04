Serie C: Finale e Colombo guidano i gironi, ma molte le gare da recuperare

Savona. La Serie C di pallavolo maschile ha concluso con le gare di giovedì 15 la tornata settimanale, mettendo a segno anche un recupero. I due gironi viaggiano verso i match decisivi, con le ultime giornate ormai in vista.

Nel girone A al comando c’è l’Avis Finale, con 18 punti, seguita dall’Albisola pallavolo con 15 punti e una gara in meno. La sfida è aperta anche alla Grafiche Amadeo Sanremo, che con due gare da recuperare è a quota 12.

I finalesi hanno rallentato proprio in questa settimana. Nello scorso weekend il Finale di Andrea Paroli ha sconfitto la Sant’Antonio in cinque set. I padroni di casa si erano portati sopra per due set a zero, ma hanno subito la rimonta dei genovesi, che poi non hanno completato l’opera, cedendo per 15-12 nei passaggi decisivi. L’Albisola ha così potuto recuperare una lunghezza sulla capolista: capitan Arzarello e compagni si sono imposti a Pontedecimo per tre set a uno. Con un analogo risultato, ma casalingo, la Grafiche Amadeo ha piegato la Sabazia Ecosavona, rimanendo così in piena corsa. La Sabazia, poi, giovedì 15 ha costretto il Finale a un altro tie break, nel quale è stato proprio il team di Alberto Andreis ad avere la meglio.

Il girone B della Serie C ha invece molti più match da recuperare. La Colombo Genova guida il raggruppamento con 14 punti in cinque partite. Alle sue spalle, corrono ancora la Mulattieri creations (8 punti in quattro gare) e la Futura Avis Bertoni (6 punti in tre gare). Nello scorso weekend si è giocata una sola gara, nella quale la Colombo ha sconfitto a Chiavari la Villaggio Tre stelle, rafforzando la leadership.

La Serie C ha ancora due turni da disputare, ma servirà anche mettere a segno numerosi recuperi per completare il quadro, prima di chiudere definitivamente questo campionato.