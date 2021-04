Serie C, Albisola Pallavolo schiacciasassi ma coach Valle guarda avanti: "C'è ancora da migliorare in vista della seconda fase" - IVG.it

Ventuno set vinti e soltanto due persi. Basterebbero questi due numeri per descrivere l’impatto con il campionato di Serie C delle ragazze di coach Valle e del vice Lavagna. Tuttavia, anche la collocazione dei due parziali che le biancoazzurre non si sono aggiudicate dice molto del processo di crescita della squadra. Le uniche due vittorie per 3 a 1 sono arrivate in occasione delle prime due partite, contro Albenga e Finale, squadre che poi sono state battute al ritorno in appena tre set.

L’allenatore Francesco Valle analizza così la situazione: “Abbiamo una squadra molto rinnovata rispetto allo scorso anno. Strada facendo la squadra ha trovato un suo equilibrio e questo ci rende molto contenti. Fortunatamente, abbiamo ancora parecchio margine di miglioramento e stiamo lavorando per far sì che la squadra sia pronta per la seconda fase, quando incontreremo squadre molto preparate. Detto questo, anche questa prima fase è stata probante perché le squadre che abbiamo affrontato sono tutte formazioni ben allenate”.

L’umore della squadra è alto, la voglia di vincere si percepisce in ogni gara, anche in quelle sulla carta meno probanti come contro il fanalino di coda Nlp Sanremo in occasione dell’ultima uscita stagionale. Pratica archiviata lasciando le matuziane a 16, a 13 e a 13. La classifica sorride. Con 21 punti il primo posto della prima fase è ampiamente assicurato. La ciliegina sulla torta sarebbe la vittoria contro Grafiche Amadeo Sanremo in occasione dell’ultima partita. “Non facciamo calcoli, – prosegue Valle – pensiamo di partita in partita e cerchiamo sempre di vincere. La squadra è rimasta con la testa sul collo e concentrata anche nonostante i tanti rinvii. Non abbiamo l’assillo di vincere, ma vogliamo sempre superare tutti gli avversari. Siamo comunque consci che non sarà facile perché ci sarà il meglio della Serie C nella seconda parte di stagione. Non mi fa impazzire questa formula ma già giocare in questo periodo è un successo e quindi va bene così”.

La Federazione ha diviso il campionato in tre gironi. Le prime tre di ogni raggruppamento passano alla seconda fase “portandosi dietro” i punti realizzati con le altre due qualificate e sfideranno in gare di sola andata le formazioni degli altri gruppi.

Soddisfazione anche da parte dei vertici societari, che nutrivano grandi aspettative in una formazione che, tra l’altro, è anche in gran parte espressione e risultato del lavoro di un settore giovanile intero. Condurre il girone di Serie C con ben nove elementi transitati nel settore giovanile non è un successo “estemporaneo” ma la prova tangibile della lungimiranza delle scelte e della validità di tutto lo staff societario. “Ci tengo a sottolineare come questi buoni risultati siano gran merito della società, che ci mette nelle migliori condizioni per poter lavorare in sicurezza. Un impegno che ci responsabilizza ancor di più”, conclude l’allenatore Albisolese.