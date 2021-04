Serie C: Albisola e Lunezia padrone dei gironi, la Normac in bilico

Savona. Sono stati molti i match dei turni infrasettimanali nel campionato di Serie C femminile di pallavolo. Con ormai solo una giornata regolare al termine, le gerarchie della serie e gli esiti del campionato stanno prendendo una forma ben definita.

Nel girone A si sono disputate le due gare della terza giornata. L’Albisola pallavolo ha confermato la sua leadership, vincendo la settima gara consecutiva. Giulia Brunasso e le compagne si sono aggiudicate la sfida con la Nlp Sanremo, conquistando i tre punti in tre set. La Grafiche Amadeo, invece, ha ospitato l’Albenga volley. Il match si è protratto fino al tie break, che ha visto le albenganesi aggiudicarsi la sfida.

Il girone B ha visto invece in campo i match della nona giornata. La Normac Vgp, che guida la serie, è stata sconfitta dalla Serteco. Le ragazze allenate da Juri Valente si sono aggiudicate la sfida contro la capolista, conquistando i tre punti in quattro set. A Cogoleto, invece, tra Cogovolley e Celle Varazze è stato necessario il tie breaj. La squadra di casa è stata per due volte in vantaggio di un set, ma le ospiti hanno sempre rimontato. Alessia Fancello e le sue compagne, però, hanno tenuto duro e si sono aggiudicate l’ultimo scambio per 15-12.

Come per il girone B, anche nel girone C si è disputata la nona giornata. La Lunezia, capofila imbattuta, ha travolto per tre set a zero il Podenzana volley, mentre la Admo, che è al secondo posto del girone, ha conquistato i suoi tre punti piegando per 3-0 le rivali del Casarza Ligure.

Sabato 17 e domenica 18 aprile si tornerà in campo per l’ultimo turno regolare. La Serie C, tuttavia, avrà ancora qualche arretrato da mettere in ordine, con l’auspicio che tutto si chiuda entro il 25 aprile.