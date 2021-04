Serie A1, Rari Nantes Savona contro AN Brescia: la cronaca in diretta - IVG.it

Savona. Si disputa, tra oggi e sabato, la quarta giornata dei gironi d’élite della Serie A1. La Rari Nantes Savona, seconda nel gruppo F con un bilancio di due vittorie e una sconfitta, torna ad affrontare l’unica squadra dalla quale è stata battuta in questa seconda fase: l’AN Brescia.

All’andata, il 24 febbraio, finì 11 a 7 per i lombardi. Oggi, alla Zanelli, i biancorossi possono giocare senza troppe pressioni, essendosi guadagnati il ruolo di favoriti, alle spalle dei bresciani, per l’accesso alle semifinali playoff. Un risultato che porterebbe i savonesi ad avvicinarsi all’obiettivo della qualificazione alla Champions League, riservata alle prime tre classificate.

La cronaca. Al Brescia manca Edoardo Di Somma, indisponibile per un problema muscolare all’inguine; rientra Aggelos Vlachopoulos, negativizzato dal Covid.

La prima palla al centro è degli ospiti. Superiorità per fallo grave su Nikolaidis e dopo 34″ il Brescia è già in vantaggio: l’ex Alesiani serve al centro Nikolaidis che lo spinge in rete. 0 a 1.

Espulso Cannella; il tiro di Rizzo centra la traversa. Palla ancora ai locali, il passaggio di Campopiano è intercettato.

Massaro si distingue con una parata su Jokovic. Vuskovic, però, commette fallo da rigore su Nikolaidis: Cannella trasforma. 0 a 2 dopo 2’36”.

Passaggio sbagliato in fase difensiva dal portiere locale, Alesiani sfugge al controllo di Campopiano e a tu per tu con Massaro e lo trafigge. 0 a 3 a 4’38”. Angelini manda in campo Da Rold al posto di Massaro.

Bruni guadagna una superiorità numerica; Campopiano si prende il tiro e non sbaglia. 1 a 3 a 5’04”.

Fallo grave di Fondelli su Renzuto, Da Rold mura il tentativo ravvicinato di Lazic. Cambio di fronte e Campopiano è bravo a servire Molina davanti al portiere: trattenuto, è rigore. Fondelli lo tira forte e centrale sopra la testa di Del Lungo: 2-3 dopo 6’25”.

Uomo in più per il Brescia: Jokovic aspetta il movimento di Lazic che entra e riceve l’assist appoggiando in rete. 2 a 4 a 6’45”.

Ora sono i biancorossi a poter beneficiare di una superiorità: Campopiano serve Iocchi Gratta che dal centro realizza il gol del 3-4 a 7’13”.

La Rari resiste ad un’azione in inferiorità, il Brescia ne ha immediatamente un’altra ma termina il tempo. Risultato sul 3 a 4. Una prima frazione in cui ci sono state ben nove espulsioni, delle quali cinque ai savonesi.

Secondo tempo. Cannella ha spazio per la conclusione e batte Da Rold sul palo lungo. Primo gol in parità numerica e Brescia avanti 5 a 3 dopo 26″.

Dolce imbecca Gitto, ottima torsione e palla in rete. 3-6 a 1’11”. Espulso Cannella; Iocchi Gratta prova il tiro ma il pallone scheggia la traversa ed è alto. Il giovane numero 11 si riscatta immediatamente con un alzo e tiro che trafigge Del Lungo: 4 a 6 a 2’30”.

Tiro centrale di Jokovic, para Da Rold. Palla da Campopiano a Iocchi Gratta che con uno splendido movimento manda fuori tempo Gitto e poi scaglia in rete per il meno 1: 5-6 a 3’16”.

Uomo in più per il Brescia per l’espulsione di Bruni, Presciutti non perdona: 5-7 a 3’41”.

Va nel pozzetto Dolce, il tiro di Campopiano colpisce il palo e poi viene respinto da Del Lungo. Fallo grave di Maricone su Lazic; lo stesso Lazic conclude: Da Rold respinge il primo tentativo ma nulla può sul secondo: 5-8 a 4’54”.

Il tabellino:

Carige Rari Nantes Savona – AN Brescia 5-8

(Parziali: 3-4, 2-4

Carige Rari Nantes Savona: Massaro, An. Patchaliev, Giovanetti, Vuskovic, Molina Rios, Rizzo, Caldieri, Bruni, Campopiano 1, Fondelli 1, Iocchi Gratta 2, Maricone, Da Rold. All. Alberto Angelini.

AN Brescia: Del Lungo, Dolce, C. Presciutti 1, D. Lazic 2, Jokovic, Nikolaidis 1, Renzuto Iodice, Cannella 2, Alesiani 1, Vlachopoulos, Balzarini, N. Gitto 1, Gianazza. All. Alessandro Bovo.

Arbitri: Attilio Paoletti (Roma) e Stefano Scappini (Santa Marinella). Delegato Fin: Stefano Pinato (Genova).

Note.