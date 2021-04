Serie A1, Ortigia contro Rari Nantes Savona: la cronaca in diretta - IVG.it

Siracusa. Scontro diretto per un posto tra le grandi. Alle spalle del Brescia, già certo del primato nel girone F della fase di élite, la sfida è tra Ortigia e Savona: una delle due accederà alle semifinali playoff. Un traguardo che vale anche la possibilità di poter raggiungere il terzo posto finale e, quindi, l’accesso alla Champions League.

Nelle prime quattro giornate del raggruppamento, la Rari Nantes Savona ha conquistato 6 punti; l’Ortigia ne ha 4. Considerato che nel prossimo turno i biancorossi ospiteranno il Salerno mentre gli aretusei se la vedranno col Brescia, la squadra condotta da Angelini è favoritissima nella corsa alla seconda piazza del girone. Già oggi potrebbe metterlo al sicuro, anche portando a casa un pareggio. All’andata la formazione ligure vinse 10 a 6.

La cronaca. La prima palla al centro è di Fondelli. Lo stesso Fondelli conclude allo scadere dei trenta secondi, non centra lo specchio della porta.

Fallo grave al centro di Bruni su Napolitano: rigore. Il mancino di Gallo non perdona: 1 a 0 a 1’32”.

Bruni guadagna un’espulsione ma la sua conclusione a botta sicura centra la traversa. Sull’altro fronte Iocchi Gratta va nel pozzetto; tiro di Gallo da posizione due, Molina lo sporca e la palla esce.

Doppio centroboa per la Rari; Fondelli prende l’espulsione di Napolitano. Rizzo conclude, Tempesti respinge.

Espulso Rizzo per fallo su Rocchi. Tiro di Rossi, respinge Massaro, ma la palla arriva a Rocchi che con un tap-in vincente sigla il 2 a 0 a 5’37”.

Superiorità numerica per gli ospiti, ci pensa Campopiano con una conclusione all’incrocio a sbloccare il tabellino dei suoi: 2 a 1 dopo 6’10”.

Alzo e tiro di Vidovic: palo interno. L’ultimo tentativo è di Mirarchi: conclusione dalla distanza, Massaro sembra parare ma il pallone gli sfugge ed entra in porta, a 4″ dalla fine del tempo. Ortigia avanti 3 a 1.

Nel secondo tempo c’è Da Rold tra i pali del Savona. Palla al centro di Bruni. Prova il tiro Iocchi Gratta, gran parata di Tempesti.

Alzo e tiro di Cassia, Da Rold si oppone. Rapido cambio di fronte e a 1’12” Vuskovic ha spazio per la conclusione vincente: 3-2.

Gallo prova a sorprendere Da Rold, che si oppone con la mano destra. Il portiere savonese respinge anche il tiro di Di Luciano.

Espulsione doppia a 2’28”, di Fondelli e Napolitano. Momenti concitati, gli arbitri ristabiliscono la calma. Vidovic prende fallo e con una conclusione insidiosa realizza il 4-2.

Fallo di Rocchi su Bruni: tiro di rigore. Rizzo insacca basso alla sinistra di Tempesti: 4 a 3 a 4’55”.

Fallo grave di Rocchi; il tentativo di Campopiano viene smorzato. In un’azione successiva la Rari fallisce un’altra superiorità numerica.

A 6’20” Molina commette fallo da rigore su Rossi. Trasforma Gallo per il nuovo più 2. La reazione della Rari è in un tiro di Vuskovic, respinto. A metà gara l’Ortigia conduce 5 a 3.

Il tabellino:

CC Ortigia – Carige Rari Nantes Savona 5-3

(Parziali: 3-1, 2-2, 0-0

CC Ortigia: Tempesti, Cassia, Giribaldi, Rocchi 1, Di Luciano, Ferrero, Giacoppo (cap.), Gallo 2, Mirarchi 1, S. Rossi, S. Vidovic 1, Napolitano, Piccionetti. All. Stefano Piccardo.

Carige Rari Nantes Savona: Massaro, An. Patchaliev, Urbinati, Vuskovic 1, Molina Rios, Rizzo (cap.) 1, Caldieri, Bruni, Campopiano 1, Fondelli, Iocchi Gratta, Bertino, Da Rold. All. Alberto Angelini.

Arbitri: Alessandro Severo (Roma) e Massimo Calabrò (Macerata). Delegato: Maurizio De Chiara (Napoli).

Note. Usciti per tre falli: