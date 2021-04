Sente dei rumori e con un mattarello da cucina mette in fuga i ladri - IVG.it

Albenga. Nella notte tra venerdì e sabato due o più ladri hanno tentato un furto con un metodo davvero particolare. Prima hanno scardinato con un piede di porco il portone a fianco dello storico negozio di abbigliamento sportivo “Bianco Sport”, situato in viale Martiri, poi con un rostro appuntito tipo trivella hanno cercato di fare un buco nel muro dell’antro condominiale per introdursi nel negozio di abbigliamento.

Una dinamica cha i contorni di un film d’azione: “Neppure fosse un caveaux di una banca – spiega Nicola Viglizzo – il primo ad accorgersi di quello che stava accadendo nel cuore della notte -. Sentendo questi rumori assordanti ho immediatamente realizzato che si trattasse di un tentativo di furto, così sono sceso nelle scale munito di mattarello da cucina per far desistere i ladri. Alla mia vista si sono dileguati immediatamente nel buio e ho avvertito immediatamente i carabinieri” aggiunge.

“I militari con grande tempestività ed efficienza sono intervenuti in brevissimo tempo per i rilievi del caso, rinvenendo a terra, oltre ai detriti del tentato scasso, anche gli arnesi ed altri effetti personali lasciati in fretta e furia dai malviventi per guadagnarsi la fuga”.

“Non ho fatto nulla di eroico, solo ora mi rendo conto ho rischiato nel caso fossero stati armati e avessero reagito alla mia vista”, conclude il testimone.

Ora i carabinieri stanno svolgendo tutti gli accertamenti e le indagini per risalire ai responsabili. Probabilmente i ladri credevano che la palazzina a fianco dell’esercizio commerciale non fosse abitata.