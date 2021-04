“Scopri Albenga”: via alla promozione social per il rilancio del turismo

Albenga. Nonostante il periodo Covid, Albenga guarda “con ottimismo al futuro” e pensa alla promozione turistica del territorio attraverso un nuovo progetto che prevede la valorizzazione di tutte le risorse che la caratterizzano: paesaggio, cultura, sport, enogastronomia e molto altro.

A tal fine, in linea con il progetto già avviato con SL&A, è iniziata una nuova strategia di comunicazione online con due obiettivi principali: coinvolgere e rendere protagonisti di una nuova esperienza cittadini, commercianti, imprese locali e stakeholder stimolando la riscoperta territoriale e in secondo luogo creare una nuova offerta turistica per aumentare i flussi italiani e stranieri attraverso il racconto reale e autentico della nostra città.

Per questo motivo sono attive le pagine Facebook ScopriAlbenga.it e a pagina Instagram, appena aperta, @scoprialbenga, che hanno come immagine profilo il logo turistico Emys, “sigillo di qualità” che rappresenta la testuggine autoctona del territorio ingauno che ricorda anche la forma della nostra splendida Isola Gallinara.

Afferma il vicesindaco Alberto Passino: “I passi che stiamo compiendo sia in termini di programmazione della stagione turistica (necessariamente influenzata dalle restizioni legate al Covid) e di marketing e comunicazione rappresentano una grande opportunità per promuovere la nostra città oltre confine, raggiungendo utenti in ogni parte del mondo, anche attraverso il loro diretto contributo. Tutti potranno condividere la propria vacanza attraverso foto e video con l’hashtag #scoprialbenga e invitare così altri visitatori a vivere una nuova esperienza”.

L’assessore agli eventi Marta Gaia aggiunge: “Sulla pagina Facebook ed Instagram di Scopri Albenga saranno a via via promossi anche gli eventi principali che realizzeremo. Stiamo portando avanti, infatti, la programmazione tenendo sempre presente le disposizioni legate all’emergenza Covid.”

Aggiunge il sindaco Riccardo Tomatis: “Albenga ha grandissime potenzialità che in questi anni stiamo sempre più sviluppando. A differenza di molte altre realtà la nostra Città ha il mare, la storia, la cultura, ma anche l’outdoor, l’enogastronomia e molto altro. Attraverso questo nuovo sistema di comunicazione anche attraverso i social vogliamo arrivare a tutti.”