Scontro tra uno scooter ed un camion a Campochiesa, un ferito trasferito d'urgenza al Santa Corona - IVG.it

Albenga. Un incidente stradale si è verificato pochi minuti prima delle 15.30 di oggi a Campochiesa d’Albenga.

Secondo quanto accertato, uno scooter si è scontrato con un camion all’incrocio tra la Sp3 e la via Romana.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 insieme ai volontari della croce bianca di Albenga.

Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, un giovane di 31 anni, che ha trasportato ferite tali da richiede il suo trasferimento in codice rosso al Santa Corona di Pietra Ligure. Non è in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente anche la polizia locale di Albenga, che si è occupata di effettuare i rilievi del caso.