Scontro auto-moto in corso Mazzini a Savona: ragazzo in codice rosso al Santa Corona

Savona. Si sono scontrati violentemente una moto e un suv questo pomeriggio intorno alle 16 in corso Mazzini a Savona.

A rimanere gravemente ferito un ragazzo di 23 anni alla guida della moto che ha subito un trauma importante al piede. Sul luogo dell’incidente sono subito arrivati soccorsi: i militi della Croce Bianca di Savona, l’automedica, i vigili del fuoco e la polizia municipale.

Il ragazzo ferito è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso del Santa Corona di Pietra Ligure. Prestate le cure anche al conducente dell’auto in stato di shock per l’accaduto.

Non sono ancora chiare le dinamiche dell’incidente.