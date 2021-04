Savonese zona rossa, Canciani (Fi): “Preavviso di 6 ore è mancanza di rispetto verso i commercianti”

Di seguito è riportata la lettera – giunta alla nostra redazione – di Matteo Canciani, esponente di Forza Italia, in merito alla zona rossa per il ponente ligure prevista a partire da oggi fino all’11 aprile.

Dare un preavviso a sole 6 ore dall’entrata in vigore delle restrizioni a mio avviso è inaccettabile e una mancanza di rispetto nei confronti di molte attività commerciali soprattutto per parrucchieri ed estetisti che nella giornata odierna, con le vacanze pasquali alle porte, avrebbero avuto overbooking.

L’andamento dei contagi in provincia di Savona erano saliti vertiginosamente già da più di una settimana e i dati ad inizio settimana non erano per nulla positivi e presagivano già di imminenti restrizioni ma si sperava con un preavviso almeno di 48 ore per far si che le attività commerciali interessate alle chiusure riuscivano a organizzare il loro lavoro.

Non è la prima volta che il governatore emana restrizioni a poche ore dall’entrata in vigore e non è la prima volta che sento dalle sue parole che bisogna avere più rispetto per i commercianti ma come si suol dire: ” predica bene ma razzola male”.

Matteo Canciani