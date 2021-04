Savona verso l'avvio della riqualificazione di Piazza Diaz: progetto deliberato in Giunta - IVG.it

Savona. E’ stato deliberato dalla giunta del Comune di Savona il progetto di fattibilità tecnica-economica per la valorizzazione del teatro Chiabrera e la riqualificazione ambientale di piazza Diaz.

Il progetto prevede la “riqualificazione della piazza antistante il teatro quale elemento di elevato valore al fine di valorizzare il monumento stesso e consentire la fruizione pedonale della stessa” illustra Ilaria Caprioglio, sindaco della città. Nel dettaglio, si parla di un importante operazione di restyling per il centro storico savonese, che ha a oggetto oltre una fontana scenica a filo pavimento in pietra che spruzza una serie di zampilli di acqua temporizzata, una nuova pavimentazione, nuove panchine, un nuovo sistema di illuminazione a led, vasche verdi che daranno un nuovo profilo a questo angolo di Savona e un’area di sosta per i mezzi.

Si tratta di un intervento inserito nel programma integrato inerente alla riqualificazione urbana del Comune di Savona, finanziato grazie all’utilizzo di 1 milione e 200 mila euro del fondo strategico regionale e 300 mila euro di risorse proprie. Il progetto è stato redatto da I.R.E. S.p.a. Società della Regione Liguria.

“Con questo intervento si intende altresì risolvere il problema dell’accessibilità e della messa a norma del Ridotto del teatro (al momento inutilizzato e chiuso al pubblico, ndr) attraverso la realizzazione di un ascensore esterno – ci tiene a dire il sindaco -, la realizzazione di idonee rampe e servizi igienici a norma per consentire l’abbattimento delle barriere architettoniche nonché la realizzazione di un nuovo percorso finalizzato a garantire la sicurezza della sala durante il suo utilizzo”.