Savona, uomo trovato morto nel parcheggio del Crescent

Savona. E’ stata la compagna a fare la macabra scoperta nella tarda mattinata di oggi: un uomo di 49 anni si è tolto la vita nella zona del Crescent a Savona.

Stando a quanto appreso è stato trovato impiccato.

La donna non aveva più sue notizie, così è andato a cercarlo, individuando la sua auto, fino al tragico ritrovamento del cadavere.

Sul posto sono intervenuti 118, personale sanitario, vigili del fuoco e carabinieri, quest’ultimi impegnati nelle indagini e negli accertamenti del caso.

Per il 49enne savonese non c’era già più nulla da fare e non si è potuto fare altro che constatarne il decesso.

Resta ancora da stabilire l’ora della morte, con un primo sopralluogo da parte del medico legale: il decesso risalirebbe a diverse ore prima, tuttavia sono ancora in corso i riscontri sull’episodio.

Pare accertato che si tratti di un gesto volontario. La Procura savonese è stata informata dell’accaduto e attende i risvolti investigativi.