Savona, scontro tra due auto in via Matteotti: viabilità in tilt - IVG.it

Savona. È di due persone lievemente ferite il bilancio dell’incidente avvenuto questo pomeriggio a Savona, in via Matteotti.

L’episodio si è verificato intorno alle 16 e ha coinvolto due auto che stavano percorrendo il tratto di via Aurelia tra Savona e Albissola. La dinamica ufficiale dell’incidente deve ancora essere chiarita, ma secondo una prima ricostruzione un veicolo (la Golf) stava procedendo verso Albissola quando un’altra auto (una Mercedes) avrebbe invaso la corsia andando ad impattare contro la Golf.

A seguito dello scontro, a prestare i primi soccorsi sono subito intervenuti sul luogo del sinistro i vigili del fuoco, i militi della Croce Oro di Albissola e quelli della Croce Bianca di Savona e gli agenti della polizia locale.

L’incidente ha causato diversi rallentamenti alla viabilità, con code che, ancora in questi minuti, si registrano lungo la via Aurelia ma anche in Corso Tardy e Benech e Corso Mazzini. I due conducenti rimasti coinvolti nell’impatto sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona. Le loro condizioni di salute non sarebbero gravi.