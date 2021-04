Savona, raccoglievano scommesse sportive senza licenza: la polizia chiude tre attività - IVG.it

Savona. Ieri, a Savona, sono stati notificati tre provvedimenti amministrativi a firma del Questore, con i quali è stato decretato l’ordine di cessazione dell’attività svolta abusivamente, ossia senza titolo di pubblica sicurezza rilasciata dalla Questura, consistente nella raccolta delle scommesse sportive presso altrettanti esercizi commerciali del capoluogo, che svolgono altra attività prevalente.

I provvedimenti sono stati emessi a seguito della denuncia all’autorità giudiziaria dei rappresentanti delle citate attività.

Quest’ultimi sarebbero accusati di aver raccolto scommesse sportive in assenza di licenza del Questore, in violazione alla legge n.401/89 – da parte del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Savona, nell’ambito delle attività di contrasto degli illeciti in materia di giochi e scommesse.