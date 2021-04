Savona, nuovi alberi per limitare effetti del cambiamento climatico: ecco il progetto di greening urbano del Comune - IVG.it

Savona. “Il Comune di Savona ha presentato la propria candidatura per partecipare nel ruolo di partner, ad un progetto strategico integrato ‘protezione e valorizzazione delle risorse naturali e culturali e gestione dei rischi’ nell’ambito del progetto ADAPT ACT a valere sul V avviso del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia Francia Marittimo. In caso di approvazione della candidatura, il progetto, che consiste in un intervento di greening urbano nei Giardini del Prolungamento a mare in Zona Tempietto Boselli, avrà un costo di 36.900 euro che sarà coperto per l’85% da fondi FESR e per la restante parte 15% dal Fondo di rotazione nazionale“.

A comunicarlo è l’assessore allo Sviluppo Economico e attività produttive Maria Zunato dopo che oggi è stata approvata in giunta la determina con la quale si dispone la candidatura. “Il nostro progetto – spiega l’assessore -, prevede la piantumazione di nuove specie arboree presso i giardini privilegiando specie botaniche con maggiori capacità di assorbimento di CO2 e capaci di limitare il grado di ruscellamento superficiale delle acque piovane. L’intervento aumenterà, altresì, la resilienza dell’area ai cambiamenti climatici consentendo di completare la riqualificazione già intrapresa con il progetto ADAPT”.

“Il Comune – conclude Zunato -, che ha svolto il ruolo di partner del progetto ADAPT finanziato nel primo avviso del suddetto programma, si propone di sviluppare attività funzionali e strettamente complementari a quanto già realizzato nel progetto di origine con l’obiettivo di rendere le città italiane e francesi dell’Alto Tirreno maggiormente capaci di adattarsi alle conseguenze dei cambiamenti climatici“.