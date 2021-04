Savona, lista Caprioglio Sindaco contro il decreto Draghi: "No a coprifuoco e pass verde" - IVG.it

Savona. Le misure restrittive confermate dal Governo Draghi e con il Decreto del 21 aprile non sono piaciute ai consiglieri della Lista Civica 2.0 Caprioglio Sindaco che hanno depositato due ordini del giorno a tal proposito.

I punti contestati riguardano l’adozione del pass verde, necessario per spostarsi in regione in zona arancione o rossa, e il mantenimento del coprifuoco serale. Strumenti che, secondo i consiglieri Alessandro Delucis, Giancarlo Dogliotti, Alberto Marabotto e Alessandro Venturelli, in accordo con gli assessori Scaramuzza e Sotgiu, “oltre a limitare la libertà personale di spostamento, andrebbero a generare un devastante impatto economico e sociale sulle categorie del settore ricettivo, turistico, culturale e ricreativo”.

“Meglio puntare – evidenziano i consiglieri – su controlli precisi ed efficaci che vadano a sanzionare e disperdere le poche effettive situazioni di pericolo per la salute e l’ordine pubblico a fronte di chiusure generalizzate. Per questo – concludono – è stato presentando un terzo ordine del giorno che richiede l’adesione all’operazione Strade Sicure, da tempo presente con successo nelle maggiori città italiane”.