Savona Libero Comune, il 10 aprile si celebra l’830^ anniversario

Savona. Sabato 10 aprile 2021 cade l’830^ anniversario della stipula dell’atto che segnò la definitiva affermazione del Libero Comune di Savona.

Come ricorda l’associazione “A Campanassa”, il 10 aprile 1191 i Consoli della città di Savona acquistarono, dal marchese Ottone del Carretto, tutto il territorio compreso tra la chiesa di San Pietro in Carpignano presso Quiliano, il crinale dei monti, il colle di Priocco ed il mare e tutti i residui diritti feudali (dopo quelli del 1014 e del 1179, già da tempo riconosciuti ai Savonesi). L’anno successivo furono ceduti al Comune anche i territori di Quiliano e Vezzi.

L’atto del 10 aprile 1191 fu stipulato nella vecchia chiesa di San Pietro nei pressi del Brandale, oggi scomparsa, con il perimetro riconoscibile nel fabbricato compreso tra via Pia, piazza Brandale e via Orefici. Terminò, nello stesso momento, un lungo processo di emancipazione durato vari decenni. Il Libero Comune di Savona avrà termine più di tre secoli dopo, nell’anno 1528, con l’avvento di Genova. Nello stesso anno, il 18 novembre 1191, venne consacrata formalmente l’autonomia della città con il diploma di ratifica dell’Imperatore Enrico VI.

Ecco l’editto:

“Registrum Comunis Saone”

Nell’anno millecento novantuno dalla nascita di Cristo, nona indizione, decimo giorno del corrente aprile. Io Ottone del Carretto, per grazia di Dio Marchese di Savona, vendo e consegno a Voi quattro Consoli savonesi, Arnaldo Iolta, Pellegrino Rosso, Bongiovanni Foldrato e Goffredo Ardizzone, acquirenti per il Comune di Savona, tutto quanto io ho e possiedo da San Pietro di Carpignana fino a Savona e al di sopra fino al Giogo, eccettuata la Castellania di Quiliano e tutto ciò che possiedo in Legino e Lavagnola fino al Colle di Priocco e dal Giogo fino alla riva del mare, eccettuato il feudo dei Signori di Albisola che fu del Marchese del Monferrato e tutto ciò che ho e posseggo in Savona con tutto il contenuto che è compreso fra i predetti confini eccettuato il feudo dei Vassalli che ho in Savona cioè Ansaldo Boccadorzo, Rubualdo Boccadorzo e Pellegrino Rosso, senza nulla per me trattenere, con tutti quei diritti e quelle azioni …. omissis.… Il prezzo stabilito tra me e Voi è di millecinquecento denari di Genova del che mi dichiaro pagato e soddisfatto …… omissis…. a Voi lascio e consegno il Territorio. Vi giuro sui Santi Evangeli che questa vendita è in perpetuo, sicura e stabile e che in nessun modo ad essa si può contravvenire.

[addenda: Fatto a Savona, nella Chiesa di San Pietro il 10 Aprile 1191. Colui che richiese che fosse fatta questa carta la sigillò di sua mano alla presenza dei testimoni. Il Notaio Guido Milanese in Savona scrisse questo atto per volontà delle parti]