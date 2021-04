Savona, investimento pedonale in via Aglietto: soccorsi mobilitati - IVG.it

Savona. Incidente stradale questa mattina, una manciata di minuti dopo le 11, a Savona.

Il sinistro, un investimento pedonale, si è verificato, per cause ancora da accertare, in via Aglietto, all’altezza della Wurth. Stando a quanto riferito, a rimanere ferita sarebbe stata una donna.

In seguito all’impatto ha riportato un trauma cranico ed una sospetta frattura dell’omero. Soccorsa dai militi della croce rossa di Savona e dal personale del 118, è stata trasportata, in codice giallo, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.