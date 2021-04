Savona, scontro auto-scooter alle Fornaci: portato in ospedale un uomo - IVG.it

Savona. Incidente stradale intorno alle 13.30, nelle vicinanze delle strisce pedonali in corso Vittorio Veneto a Savona. A scontrarsi un’auto e uno scooter.

Ad avere la peggio è il conducente del veicolo a due ruote, un uomo di 77 anni che a seguito dello schianto è caduto a terra procurandosi una ferita all’anca.

Sul posto è subito accorso il personale sanitario della Croce Bianca di Savona per prestare le prime cure al ferito e trasportarlo in ospedale per gli accertamenti.

Fortunatamente l’uomo non è in pericolo di vita. Per lui è stato disposto un codice giallo.