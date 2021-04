Savona, gruppo Pd: “Dati sui vaccini e segnalazioni per gli over 80”

Savona. “Avere i dati rispetto all’avanzamento della vaccinazione dei savonesi e in particolare per fasce di età e per classificazione – come vulnerabili e ultravulnerabili – e quanti siano e in che tempo l’Asl 2 intenda vaccinarli, oltre ad avviare possibili canali alternativi di segnalazione degli anziani over 80 che potrebbero non essere attualmente in nessuna lista”.

Così l’interpellanza presentata dal gruppo Pd in Consiglio comunale a Savona sul piano vaccinale.

Nella premessa del documento si legge: “In Liguria ci sono più di 70mila ultraottantenni che aspettano ancora la prima dose di vaccino e migliaia di soggetti fragili e ultrafragili che stanno attendendo da settimane una chiamata. Avere chiare le tempistiche può semplificare i problemi di comunicazione e tranquillizzare anziani e famiglie. A Savona ci sono alcune decine di volontari (tra Auser e Anteas) che effettuano il trasporto protetto degli anziani ultra fragili e che mettono a disposizione il loro tempo e che attendono di essere vaccinati come “volontari a contatto con persone fragili”. Da mesi, insieme agli over 80 attendono la vaccinazione. Si tratta di una questione di sicurezza per loro e per gli anziani di cui si occupano. La vaccinazione degli elementi più fragili in maniera capillare, omogenea e veloce, consentirà di allentare la situazione difficile dei nostri ospedali e conseguentemente sarà possibile, come confermato in conferenza stampa dal presidente Draghi, allentare le restrizioni con una boccata di ossigeno anche all’economia”.

E ancora: “Sosteniamo l’iniziativa del nostro consigliere regionale Roberto Arboscello che ha impostato un form di raccolta di segnalazioni per eventuali disservizi da inviare direttamente ad Alisa. Esistono inoltre preziose attività di associazioni sul territorio che si mettono a disposizione per aiutare le persone che hanno i requisiti a prenotarsi sul portale

https://prenotovaccino.regione.liguria.it”.

“Ogni iniziativa di corretta comunicazione e di facilitazione per raggiungere gradualmente e capillarmente le persone nelle fasce di età è utile ed è importante per uscire insieme da questo momento di difficoltà” concludono i consiglieri Dem.