Savona: esonda tombino, via Venezia allagata - IVG.it

Savona. Disagi questa mattina in via Venezia a Savona, dove un tombino è esondato. Il guasto ha causato l’allagamento della parte di via collegata con piazza Saffi.

I disagi si estendono anche al portico dell’OVS e al tratto iniziale di via Boselli. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco e la polizia locale.

A causare l’allagamento, secondo quanto riferito, un guasto a una tubazione. E le conseguenze sembrano interessare anche altre zone della città: a Lavagnola, ad esempio, diversi residenti segnalano disservizi alla fornitura di acqua potabile.