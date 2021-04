Savona, donna scippata in piazza del Popolo - IVG.it

Savona. E’ stata derubata mentre si trovava a poca distanza dalla sua auto la donna vittima dello scippo avvenuto intorno alle 16.30 di oggi in piazza del Popolo a Savona.

E’ intervenuta la polizia di Stato per chiarire le dinamiche del fatto e identificare il colpevole e l’ambulanza della pubblica assistenza.

Il malintenzionato si è avvicinato a lei per provare a venderle dei fiori. Dopo essersi dimostrata disinteressata, in un momento di distrazione, le è stata portata via la borsa.