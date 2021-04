Savona, cede un pezzo di strada in via Massa: area transennata

Savona. Incidente senza gravi conseguenze questa mattina in via Massa, a Savona, dove – per cause ancora in via di accertamento – ha ceduto un pezzo di asfalto.

Fortunatamente l’episodio non ha provocato nessun danno ai veicoli e alle persone che in quel momento stavano transitando lungo la strada. Si è trattato, in particolare, di un piccolo cedimento circoscritto che ha causato solo qualche disagio alla viabilità senza comprometterla.

Il traffico di auto e mezzi pubblici, infatti, è continuato regolarmente per tutta la mattinata. L’area interessata dal piccolo crollo è stata transennata e messa in sicurezza dagli uomini della polizia locale di Savona.