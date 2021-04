Savona 2021, ecco i candidati di Articolo Uno a sostegno di Marco Russo

Art. Uno Savona organizza un incontro per la presentazione dei suoi candidati per il Consiglio comunale di Savona, nella lista unitaria con il partito Democratico.

I candidati sono: Bruno Larice 60 anni, dipendente Poste Italiane già presidente della III Circoscrizione di Savona, da sempre attivo nel mondo associativo e sindacale; Natasha Vallerino 53 anni, infermiera presso ospedale San Paolo di Savona, figlia dell’indimenticabile Pino Vallerino figura storica della sinistra savonese.

“I nostri compagni non sono stati candidati in nessuna lista cinque anni fa e quindi sono un forte segnale di discontinuità, necessaria anzi fondamentale per poter tornare a governare Savona una città che ha bisogno di un forte cambio di guida” afferma Simone Anselmo, coordinatore provinciale di Art. Uno Savona, che sarà il moderatore dell’incontro di presentazione in programma domani, venerdì 9 aprile, alle 21.00, sulla piattaforma Zoom Art.

All’incontro parteciperà anche Marco Russo candidato sindaco del Patto di Savona e che ha già ottenuto appoggio del partito Democratico e di Art. Uno, concluderà l’incontro On. Federico Fornaro capogruppo di Leu alla Camera dei Deputati, attivo negli scorsi mesi nella difesa del Parco del Beigua con una importante interpellanza scritta in question time che ha portato alle cronache nazionali questa importante battaglia ambientalista.