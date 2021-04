Santa Corona, Fdi: “La riqualificazione deve portare ad un potenziamento dell’ospedale”

Pietra Ligure. È di ieri l’annuncio del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti che conferma l’importante stanziamento di fondi per la ristrutturazione dell’ospedale Santa Corona.

“Si parla di un totale di 145 milioni di euro, una cifra davvero considerevole che potrebbe realizzare il sogno di tanti cittadini del ponente ligure di veder finalmente valorizzato e potenziato il proprio ospedale di riferimento per le emergenze ma non solo – afferma il capogruppo Fratelli d’Italia e infermiera del nosocomio pietrese Silvia Rozzi -. L’alta complessità di cura che il DEA di II livello del Santa Corona può garantire e il suo ruolo indiscusso di centro di eccellenza sono stati costruiti con anni di studio e di lavoro, a testa bassa, da parte di grandi professionisti che ci hanno creduto e ci credono tutt’ora. E ciò non può più essere ignorato da chi, negli anni, lo avrebbe voluto relegare a subalterno di altri ospedali che mai hanno saputo mostrare di essere all’altezza”.

“Ma sappiamo bene che dobbiamo restare con i piedi per terra. Per questo abbiamo già depositato un’interrogazione al sindaco perché informi il consiglio comunale sul progetto di riqualificazione predisposto dall’azienda sanitaria e sul ruolo che avrà il comune di Pietra Ligure nelle opere, anche in riferimento ad eventuali variazioni urbanistiche sull’area ospedaliera. Vogliamo naturalmente scongiurare che la riqualificazione possa in qualche modo rappresentare un ridimensionamento della struttura, benché la conferma del DEA di II livello da parte del presidente Toti parrebbe andare fortunatamente in altra direzione. Ci auguriamo che De Vincenzi accolga la nostra proposta di costituire una commissione consiliare per il Santa Corona che segua da vicino l’intero iter” aggiunge.

“Nei giorni scorsi, in collaborazione con gli altri gruppi di minoranza in consiglio comunale Pietrattiva di Nicola Seppone e Centrodestra-Lista Civica dei Pietresi di Mario Carrara, abbiamo depositato una nuova mozione sul punto nascite: visto il perdurare del provvedimento temporaneo di chiusura, chiediamo il trasferimento della struttura complessa da Savona a Pietra Ligure, proponendo anche nuove soluzioni, perché riteniamo che quella sia la sua collocazione naturale nell’attesa di reperire specialisti che permettano di mantenere in funzione entrambi i presidi”.

“Le normative in tema di gerarchie ospedaliere e le linee guida sull’emergenza sanitaria individuano gli ospedali di II livello come il Santa Corona quali centri di riferimento per tutti gli altri, dove vanno centralizzati i casi più complessi ma anche le risorse per garantire l’alta specializzazione, non il contrario” conclude Silvia Rozzi.