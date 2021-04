Sanificazione e controlli nei trasporti, l'assessore Berrino: "Ripristino segnaletica sui flussi" - IVG.it

Liguria. Il consigliere regionale Armando Sanna (Pd-Articolo Uno) ha presentato un’interrogazione, sottoscritta dai colleghi del gruppo, in cui ha chiesto alla giunta di ripristinare la segnaletica e la sanificazione su treni, bus e corriere; i controlli nelle stazioni, alle fermate e sui mezzi di trasporto per evitare assembramenti.

Sanna ha rilevato che in molti casi sono spariti o danneggiati le indicazioni per i flussi di entrata e uscita, la segnaletica a terra sulle carrozze e i marker di divieto sui posti a sedere alternati per il distanziamento.

L’assessore ai trasporti Gianni Berrino ha spiegato: “La Regione ha sempre sollecitato le aziende di trasporto pubblico al rispetto delle prescrizioni previste dal Governo in merito agli obblighi relativi alla sanificazione dei mezzi ed all’installazione dei dispositivi per l’igienizzazione, della segnaletica e le aziende hanno inviato alla Regione appositi report in merito agli interventi effettuati ed al numero di mezzi coinvolti”.

In merito ai controlli a bordo dei mezzi Berrino ha aggiunto: “Questa competenza non è della Regione e non è presente alcun chiaro riferimento a livello nazionale sulle competenze in merito all’accertamento delle violazioni relative alle misure generali di contenimento”.

L’assessore ha aggiunto: “Per quanto riguarda il ripristino della segnaletica danneggiata a bordo dei mezzi la Regione solleciterà le aziende alle verifiche”.