Said El Otmani: un azzurro firma la prima edizione della Rapidissima 10K - IVG.it

Pietra Ligure. Una migliore edizione d’esordio non ci poteva essere. Un sole tipicamente primaverile ha salutato a Pietra Ligure l’edizione inaugurale de La Rapidissima 10K, corsa che di fatto ha riaperto la Liguria al mondo del podismo.

Un inizio baciato dal bel tempo ma anche da una partecipazione massiccia, con ben 449 atleti al traguardo a dimostrazione della grande voglia di normalità che si respira anche fra i podisti. L’impegno impeccabile dell’Asd RunRivieraRun, che ha allestito un evento di spessore in piena pandemia, è stato premiato alla grande, grazie anche all’appoggio mai mancato da parte dei Comuni di Pietra Ligure e Borgio Verezzi. Tutte esaurite le iscrizioni, che prevedevano un massimo di cinquecento posti.

La corsa si è svolta in viale della Repubblica a Pietra Ligure e via IV Novembre a Borgio Verezzi, per un totale di 10 chilometri che si sono sviluppati in tre giri completi da svolgersi lungo un percorso interamente asfaltato, pianeggiante e rettilineo.

Un nome di prestigio ad inaugurare l’albo doro: quello di Said El Otmani, 29enne azzurro dell’Esercito, due titoli italiani al suo attivo (10.000 all’aperto e 3.000 indoor), entrambi nel 2015, presente ai Mondiali di Doha 2019 e aspirante ad un posto in nazionale sui 10.000 per i Giochi di Tokyo. La vittoria a Pietra Ligure potrebbe essere un buon viatico verso l’ottenimento del minimo, visto il tempo finale dell’azzurro, 30’17”. El Otmani, in Italia da quando aveva 10 anni, ha preceduto di 34” Ayyoub El Bir (Atletica Biotekna) e di 39” Emanuele Repetto (Team Km Sport). Questi tre atleti sono stati gli unici a scendere sotto i 31 minuti, impresa non riuscita all’elvetico Roberto De Lorenzi (Usc Capriaschese), uno dei migliori interpreti mondiali di corsa in montagna e vertical running, quarto a 1’01”.

A seguire, quinto Filippo Ba in 31’35”, sesto Paolo Gallo in 31’39”, settimo Mattia Galliano in 31’40”, ottavo Alessandro Boschis in 31’43”, nono Andrea Rostan in 31’35”, decimo Filippo Micheli in 32’01”, undicesimo Vincenzo Lembo in 32’05”, dodicesimo Giovanni Vanini in 32’13”, tredicesimo Mauro Franza in 32’24”, quattordicesimo Antonio Pantaleone in 32’31”, quindicesimo Marco Mazzon in 32’41”.

Vittoria etiope in campo femminile: prima classificata Addisalem Belay Tegegn dell’Atletica Saluzzo, già vincitrice quest’anno alla Maratonina Comune di Brugnera, che in 33’40” è risultata 23ª assoluta. Seconda si è piazza Carla Primo (Rari Nantes Torino), staccata di 2’59”, terza Teresa Montrone (Alteratlica Locorotondo) a 4’01”.

Quarta piazza per Luisa Gelmi in 37’47”, quinta Gianfranca Attene in 38’11”, sesta Elisa Rullo in 38’17”, settima Claudia Guiotto in 38’35”, ottava Lisa Carraro in 39’10”, nona Irene Glarey in 39’54”, decima Stefania Canale in 39’55”. Il traguardo è stato tagliato da 328 maschi e 121 femmine.

Clicca qui per consultare la classifica completa.

Una giornata che ha riportato il sorriso nel mondo del podismo ligure, grazie al sostegno di Associazione Pietra Levante, AIL Genova, Auser Pietra Ligure, Pietra Soccorso, Croce Bianca di Borgio Verezzi, Polizie Mmunicipali di Pietra Ligure e Borgio Verezzi e gli Angels RunRivieraRun, oltre agli sponsor che hanno creduto in questa scommessa.

L’appuntamento per La Rapidissima 10K è per il prossimo anno, ma nel frattempo l’Asd RunRivieraRun lavorerà per la RunRivieraRun Half Marathon del prossimo 24 ottobre, si spera con una situazione sanitaria decisamente migliorata.