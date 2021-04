Ristoranti, il primo weekend dalla riapertura: a Celle le prenotazioni non mancano - IVG.it

Celle Ligure. Ottimismo e gran voglia di tornare a lavorare tra i ristoratori di Celle che hanno uno spazio esterno all’aperto e, in questo primo venerdì di riapertura, possono confidare nella clemenza delle previsioni.

“È calato il vento e si sta rischiarando” ci dice indaffarato Franco del ristorante Grand’Italia, a un passo dal mare. “A pranzo è andata bene e, per stasera, qualche tavolo c’è”. Pochi metri di distanza. La Lanterna. Tutto pronto per accogliere i clienti che tornano ad apprezzare il buon cibo. Dodici le prenotazioni per stasera.

Si riparte alla grande anche al Mille Volte: quindici le persone che hanno scelto il ristorante dove, in alternativa al ricco menù, si può anche scegliere la pizza.

C’è tanta buona volontà da parte di tutti i ristoratori cellesi con lo spazio all’esterno dei loro locali. Una voglia di fare al meglio che ha accantonato la fatica di questi lunghi mesi. Paola Gavarone