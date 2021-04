Riqualificazione viale Che Guevara ad Albenga, Gagliotti: “Bene il lavoro dell’amministrazione”

Albenga. “Proprio così, noi abbiamo sempre sostenuto che Viale Che Guevara dovesse diventare un posto della città per l’espansione turistica e dobbiamo ammettere che l’amministrazione comunale sta seriamente portando avanti il progetto con il massimo impegno, serietà e lealtà”. Lo scrive, in una nota, il portavoce dei gruppi “Aria nuova per Albenga” e “Solo per Albenga” Saverio Gaglioti.

“Abbiamo saputo della prossima realizzazione dell’asfalto sul tratto più ammalorato della strada e dobbiamo ammettere che siamo davvero felici – spiega -. Il lavoro dei moli è sotto gli occhi di tutti alcune porzioni di marciapiedi stanno per essere ripristinati l’asfalto sarà prossimamente realizzato tutto ciò fa solo bene ad Albenga ed a questa parte della città ormai frequentata da molti cittadini per passeggiate o jogging”.

“Noi delle due liste civiche abbiamo creduto in questo progetto in tempi non sospetti e siamo felici di lavorare con un amministrazione seria leale che porta avanti il programma elettorale condiviso e concordato con i cittadini al momento del voto. Adesso siamo fiduciosi in tutto il resto un passo alla volta Albenga migliorerà malgrado la burocrazia nel nostro paese ne faccia ancora da padrona” conclude Saverio Gaglioti.