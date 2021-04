Savona. Le squadra di atletica del Cus Savona e del Cus Genova hanno avviato la stagione all’aperto con una serie di risultati positivi nelle prime gare. Nel passato weekend, infatti, le piste di Boissano e di Varazze hanno visto scendere in pista i giovani atleti delle squadre locali nei primi meeting.

Al meeting di Boissano, che si è tenuto sabato, Asia Zucchino ha conquistato un ottimo secondo posto nei 600 metri cadette, fermando il cronometro a 1’47”95. Per la valbormidese in forza al Cus Savona un notevole miglioramento, che fa ben sperare per la stagione che ha innanzi. Tra le allieve, invece, vittoria per Camilla Rebora nei 250 metri. L’atleta del Cus Genova, valbormidese anch’essa, ha concluso la prova in 35”39, ottenendo anche il quarto posto assoluto sulla distanza.

A Varazze la gara si è svolta invece la domenica. Netto il miglioramento nel lancio del peso per la savonese Martina Cipollini, che ha lanciato a 9.91 metri, migliorando il proprio personale di ben 76 centimetri rispetto al precedente record personale.