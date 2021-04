"Riaprire i parchi", Le Caravelle aderiscono alla petizione: raggiunte quasi 15mila firme - IVG.it

Ceriale. E’ stata lanciata una raccolta firme online dall’organizzazione di categoria che rappresenta parchi tematici, acquatici, zoo ed acquari italiani Parchi Permanenti Italiani – Federturismo per chiedere di anticipare la riapertura dei parchi divertimento. Infatti, al momento, nella deadline delle ripartenze, stabilita dall’ultimo decreto dell’esecutivo Draghi, la data prevista per questo settore è l’1 luglio.

Così anche il Parco Acquatico Le Caravelle di Ceriale si unisce alla richiesta avanzata dalla categoria ed esorta sulla propria pagina Facebook: “Ripartiamo insieme? Per farlo abbiamo bisogno di te: diffondi insieme a noi questo messaggio e tramite il link aiutaci firmando la petizione dell’associazione Parchi Permanenti Italiani”.

La categoria fa notare al governo che i parchi “sono fondamentalmente all’aperto – è spiegato nel testo della petizione -, con ampi spazi e con protocolli di sicurezza efficaci e già adottati con successo nel 2020″ e che in questa fase è stata “data priorità per attività che si svolgono al chiuso o che non offrono i livelli di sicurezza a noi garantiti”.

Sono queste le motivazioni riportate per sostenere la causa. L’obiettivo è fissato a 40 mila firme, al momento sono state state quasi raggiunte 15 mila firme. “Voi tutti che ci seguite – si legge ancora nella pagina della raccolta firme – avete diritto di tornare a vivere una giornata divertente e sicura nei nostri parchi chiusi ormai da fine ottobre, così come i nostri dipendenti, fermi da troppi mesi, che non vedono l’ora di tornare a regalare sorrisi a tutti gli ospiti”.