Riaperture serali, Toti: "Spostiamo il coprifuoco oltre le 22, il Covid non è un vampiro…" - IVG.it

Liguria. “Almeno posticipiamo il coprifuoco: così evitiamo comunque che la gente si attardi fuori dai locali e allo stesso tempo non facciamo ingozzare chi va a cena fuori. Semplice buonsenso”.

Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in vista del cronoprogramma di riaperture dal prossimo 26 aprile, con ristoranti e locali aperti nei dehors anche alla sera.

“Non può restare il divieto di movimento dopo le ore 22.00” aggiunge.

“Mica siamo gente di un paese nordico che mangia alle 18.00 o alle 19.00 – orario magari per aperitivi -. Da noi si cena anche verso le 20.00 o le 21.00: spostiamo il coprifuoco alle 23.00 o alle 24.00”.

“Tanto il Covid non è un vampiro che arriva con il buio…” conclude il governatore ligure.

La richiesta è relativa anche ad un indispensabile scaglionamento dei potenziali tavoli e posti in un ristorante o in un locale all’aperto, che permette maggiore sicurezza sanitaria e margine organizzativo per gli stessi operatori del settore.

Insomma garantire un opportuno lasso temporale per la programmazione degli ingressi e delle prenotazioni.