Riaperture, il Comune di Savona si prepara: più controlli dopo le 18 e all'ingresso e all'uscita delle scuole - IVG.it

Savona. “Abbiamo ipotizzato un rafforzamento dei controlli dopo le ore 18.00 nelle zone più sensibili della Città da lunedì 26 a venerdì 29 aprile. Ciò anche per monitorare la situazione e valutare eventuali ulteriori azioni per il fine settimana del primo maggio”.

A comunicarlo è il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio dopo le riunioni, che si sono tenute in questi giorni in Regione e in Prefettura, e gli incontri con le associazioni di categoria per affrontare al meglio la data di riapertura fissata per lunedì 26 aprile.

“Abbiamo affrontato, inoltre – aggiunge -, il problema dei trasporti degli studenti delle scuole superiori che torneranno in presenza al 70% garantendo da parte nostra i controlli negli orari scolastici di ingresso e di uscita”.

“Abbiamo, infine, garantito il massimo sostegno alle categorie e siamo già al lavoro per le ripresa degli eventi culturali. Rinnoviamo l’invito alla Cittadinanza – conclude Caprioglio – a porre in essere condotte responsabili affinché non si torni più indietro e si possa guardare con fiducia all’imminente stagione estiva”.