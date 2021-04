Riaperture e maltempo, Toti: "Ripartenza a metà per tanti bar e ristoranti" - IVG.it

Liguria. “Da oggi la Liguria passa in zona gialla, inizia per tutti noi un percorso di graduale ritorno alla normalità, oggi riacquistiamo una piccola parte delle libertà che ci erano negate, oggi guardiamo risollevarsi alcune delle saracinesche che per tanto tempo sono rimaste chiuse, questo è un primo passo verso il futuro“,

Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

“Purtroppo – prosegue Toti – si ricomincia con una giornata di brutto tempo in diverse zone della Liguria e questo significherà una ripartenza a metà per tanti baristi e ristoratori che possono servire i loro clienti solo all’esterno”. I ristoratori e locali privi di dehors, peraltro, hanno organizzato per oggi pomeriggio alle 15 una nuova manifestazione di protesta in in piazza De Ferrari, a Genova.

“Capisco il rammarico e la frustrazione ed è per questo che avevamo chiesto al Governo non solo di posticipare l’inizio del coprifuoco ma anche di consentire le consumazioni all’interno dei locali, proprio come avveniva prima in zona gialla. Ci batteremo ancora per questo, ve lo prometto”, aggiunge in un post su Facebook.

Intanto “oggi facciamo un primo fondamentale passo verso il futuro, per cui comunque voglio dire grazie a tutta la nostra sanità, pubblica e privata, che con impegno e dedizione sta lavorando oltre ogni aspettativa alla nostra campagna vaccinale, consentendo alla Liguria di accelerare ed essere la prima regione in Italia per vaccini somministrati sulla popolazione. Ogni loro sforzo ci consente di arrivare un passo più vicini a mettere al sicuro i nostri anziani e le persone più fragili e finalmente sconfiggere il virus”.

Toti ringrazia anche i liguri “nessuno escluso, per l’impegno, i sacrifici e la pazienza. La battaglia non è finita, credo che ciascuno di voi lo sappia. Ma quello di oggi può essere un nuovo inizio, per chi torna al lavoro e soprattutto per chi ancora aspetta di riaprire la propria attività, se sapremo essere responsabili e uniti, ancora una volta. Per chi ci sta vicino e per la Liguria”, conclude.