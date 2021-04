Riaperture, consiglieri regionali della Lega con i cartelli in aula: "No al coprifuoco" - IVG.it

Liguria. “No al coprifuoco. Imporre restrizioni, mantenendolo alle 22, non consentendo neanche di prolungarne l’inizio almeno alle 23 e vietando la riapertura dei locali al chiuso in piena sicurezza nelle aree di criticità gialla, è illogico e non supportato da evidenze scientifiche”. Questo il contenuto della protesta andata in scena durante la seduta di oggi del consiglio regionale ligure.

I consiglieri della Lega hanno mostrato alcuni cartelli con scritto l’hashtag #NoCoprifuoco. “Non si possono più subire le imposizioni del ministro della Salute Roberto Speranza, autore di un penoso e dannoso dispetto agli italiani e ai liguri, che hanno diritto alla normalità nei territori in cui i dati sull’emergenza coronavirus lo consentono rispettando tutte le norme sanitarie del caso”, dicono dal Carroccio.

“In tal senso, stamane abbiamo votato a favore dell’ordine del giorno sulla possibilità di riaprire anche palestre e impianti sportivi nelle aree gialle e quindi in Liguria. Inoltre, a differenza di quanto sostanzialmente dichiarato in aula dal capogruppo di Linea Condivisa, riteniamo che il settore della ristorazione non possa essere classificato come quello degli evasori fiscali”, prosegue la nota del gruppo della Lega in consiglio regionale.

“L’atteggiamento della sinistra nei confronti di questa categoria di lavoratori la dice lunga sulle decisioni da sempre assunte dal ministro Speranza”, concludono i consiglieri regionali della Lega.