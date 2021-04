Riaperture, ad Albenga il primo sopralluogo delle attività. Il sindaco Tomatis: “Valuteremo caso per caso” - IVG.it

Albenga. Questa mattina, ad Albenga, si è svolto il primo sopralluogo presso alcune attività del territorio al fine di valutare la soluzione migliore per permettere una riapertura in sicurezza in particolare ai gestori di bar e ristoranti che non hanno a disposizione spazi all’aperto. Erano presenti l’assessore Mauro Vannucci, l’assessore Gianni Pollio e l’Ispettore Capo della Polizia Locale di Albenga Marino Cantore.

“Stiamo cercando di valutare caso per caso – dichiara il sindaco Riccardo Tomatis – ogni situazione al fine di risolvere le problematiche che potrebbero emergere. Per questo ci mettiamo a disposizione dei cittadini e dei gestori delle attività presenti sul territorio”.

“Già lo scorso anno – ricorda l’assessore al commercio Vannucci – abbiamo bruciato le tappe anticipando i provvedimenti legislativi per andare incontro ai gestori di bar e ristoranti concedendo loro un aumento del suolo pubblico a titolo gratuito. Così abbiamo fatto in modo che gli stessi potessero rispettare il distanziamento sociale senza perdere posti per i loro avventori. Anche quest’anno ci siamo attivati in anticipo e, prevedendo possibili riaperture, abbiamo iniziato a valutare possibili alternative”.

“Questi provvedimenti governativi – conclude l’assessore -, che prevedono la possibilità di riaprire solo all’aperto, rischiano di provocare una disparità di trattamento tra i gestori delle attività e mettono l’amministrazione nelle condizioni di doversi fare carico di contemperare le esigenze di tutte le parti in causa cercando di andare incontro a cittadini e categorie commerciali”.