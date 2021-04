Regno Unito, morto il principe Filippo

Mondo. Lutto e sgomento nel Regno Unito: all’età di 99 anni (ne avrebbe compiuti 100 a giugno) è morto il principe Filippo, praticamente da tutta la vita al fianco della regina Elisabetta.

Recentemente avevano festeggiato ben 73 anni di matrimonio. Figlio del principe Andrea di Grecia e di Alice di Battenberg, Filippo, duca di Edimburgo, era stato ricoverato in ospedale e dimesso di recente per problemi al cuore e non solo.

Ad annunciarne la morte, attraverso una nota, è stata proprio Buckingham Palace: la regina Elisabetta ha espresso “profonda tristezza per la perdita dell’amato marito”.

Insieme, forse un episodio che non tutti, soprattutto i più giovani, ricordano, i coniugi reali si erano anche recati in visita in Liguria. Era il 1980 quando Elisabetta e Filippo arrivano a Genova, con tappe a Tursi, palazzo Gio. Agostino Balbi e in Prefettura.

Sempre in tema di Royal Family e Liguria, inoltre, il 90esimo compleanno della Regina Elisabetta, nel 2016, fu celebrato anche in Riviera, a distanza, a Villa Gavotti, ad Albisola, dalla comunità inglese della Liguria e del Principato di Monaco. All’evento erano presenti anche il Console Generale di Sua Maestà Britannica a Milano Tim Flear (che ha assunto l’incarico 12 mesi fa) e il Console Onorario di Sua Maestà Britannica a Genova Denise Dardani.