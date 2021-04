Recovery, per Toti "l'unica via è la semplificazione con il Modello Genova" - IVG.it

Liguria. “Rinascere dalla crisi economica e sociale generata dal Covid, superare una volta per tutte i divari geografici, anagrafici e di genere, realizzare le infrastrutture, mettere la sanità al centro, innovare, proteggere l’ambiente, favorire lo sviluppo sostenibile e la coesione sociale, tutelare i più deboli. L’illustrazione in aula del PNRR del premier Draghi tratteggia un futuro di crescita e radicale cambiamento per il nostro Paese. Per realizzare tutto questo possiamo seguire un’unica via: quella della semplificazione, quella del Modello Genova”.

Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti commenta la presentazione alla Camera del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza da parte del Presidente del Consiglio Mario Draghi.

“Solo con procedure semplici e senza i macigni della burocrazia – aggiunge Toti – queste grandi opportunità potranno essere colte immediatamente e non rimarranno nel libro dei sogni. L’Italia e gli italiani sono di fronte a una grande occasione: quella – conclude – di ridare un futuro ai nostri figli. Non sprechiamola”.