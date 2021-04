Ragazza si ferisce con una motosega nell’orto: trasportata in ospedale dall’elisoccorso

Castelvecchio. Nel pomeriggio, qualche minuto dopo le 15, è stato lanciato l’allarme per una ragazza di circa 30 anni che si è ferita a un arto con una motosega mentre stava svolgendo alcuni lavori in un orto a Castelvecchio di Rocca Barbena.

Sul luogo dell’incidente sono subito intervenuti la Croce Bianca di Albenga e l’elisoccorso, che, dopo le prime cure, hanno accompagnato la giovane all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Fortunatamente la donna non è in pericolo di vita, ma per eventuali fratture procurate dall’incidente è stata trasferita in pronto soccorso in codice giallo.