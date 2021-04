Grandi opere, Draghi nomina i commissari: per il raddoppio ferroviario Vincenzo Macello - IVG.it

Savona. Tutto confermato, anche dal presidente del Consiglio Mario Draghi che nel corso della conferenza stampa odierna ha parlato anche della grandi opere, confermando la nomina dei commissari straordinari previsti per accelerare l’iter realizzativo del piano infrastrutturale.

Le opere, contenute nello “Sblocca Cantieri”, hanno l’obiettivo di rilanciare gli interventi infrastrutturali e di rigenerazione urbana a livello nazionale. L’annuncio di oggi è conseguente al via libera della commissione Lavori Pubblici del Senato e le Commissioni Ambiente e Trasporti della Camera sullo schema di decreto del presidente del Consiglio (Dpcm).

Per il savonese spicca il raddoppio ferroviario di ponente, per il quale saranno investiti un miliardo e 540 milioni di euro (la fine dei lavori è prevista per il 2025): il commissario sarà Vincenzo Macello.

Vincenzo Macello, responsabile investimenti di Rfi, avrà anche l’alta velocità Brescia-Verona-Padova (costo totale 8,6 miliardi), il potenziamento della Venezia-Trieste (1,8 miliardi) e della Orte-Falconara (3,7 miliardi).