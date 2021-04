Raccolta differenziata, l'assessore Giampedrone: "Aumento del 15%, pronte nuove misure per sostenere i Comuni" - IVG.it

Liguria. Il consigliere regionale Roberto Arboscello (Pd-Articolo Uno) ha presentato un’interrogazione, sottoscritta da tutti i gruppi, in cui ha chiesto alla giunta di sensibilizzare e supportare i Comuni che non hanno ancora raggiunto l’obiettivo fissato dalla legge circa la raccolta differenziata e di premiare i Comuni che raggiungono elevati percentuali di raccolta differenziata e penalizzare ulteriormente quelli che non li raggiungono o che non mostrano un trend positivo.

L’assessore all’Ambiente Giacomo Giampedrone ha sottolineato che negli ultimi 5 anni in Liguria c’è stato un incremento del 15% della raccolta differenziata.

Dopo aver ricordato le misure regionali assunte per stimolare la raccolta differenziata, ha concluso: “E’, dunque, in vigore un idoneo set di strumenti idonei a sostenere finanziariamente gli sforzi dei Comuni virtuosi e a incentivare i Comuni rimasti indietro”.

“In prospettiva, alla luce dei nuovi obbiettivi definiti a livello comunitario e nazionale, sono comunque in fase di valutazione ulteriori strumenti per rafforzare questa spinta propulsiva, in armonia con gli obbiettivi regionali” conclude.