Quasi operativa la colonnina di ricarica per auto elettriche ad Albissola: sarà in Largo Atleti Azzurri d’Italia

Albissola Marina. Sarà presto operativa la nuova colonnina di ricarica per auto elettriche, con due stalli parcheggio dedicati, situata in Largo Atleti Azzurri d’Italia ad Albissola Marina.

“EnelX in questi giorni ha completato la prima fase delle lavorazioni, mentre a breve seguiranno le operazioni di scavo per allacciare la nuova struttura alla rete elettrica” fa sapere l’assessore Luigi Silvestro che in questi giorni ha ottenuto altre due deleghe: ai lavori pubblici e alla polizia municipale, oltre essere già attivo nel settore smart city e politiche energetiche, verde pubblico, arredo urbano, quartieri e attuazione del programma. Sette incarichi che gli fanno guadagnare la nomina dell’assessore con più deleghe nel Comune di Albissola Marina e avere grande margine di intervento.

Così, l’operazione di posa della colonnina elettrica è resa possibile grazie a una convenzione stipulata tra Comune e EnelX che ha la durata di 8 anni e che prevede a carico della ditta privata tutte le spese per la realizzazione e la gestione della stazione di ricarica. Il Comune ha sostanzialmente il solo obbligo della concessione gratuita dell’utilizzo del suolo pubblico per i 2 stalli parcheggio ad essa riservati, oltre a collaborare con EnelX per il rilascio delle autorizzazioni necessarie.

“I nuovi stalli parcheggio, quando la colonnina di ricarica sarà resa finalmente operativa, saranno dedicati esclusivamente alla sosta dei veicoli in fase di ricarica e non potranno essere utilizzati come parcheggi normali – ci tiene a dire Silvestro -. L’obiettivo è rivolto a diminuire l’inquinamento atmosferico e acustico dotando il territorio dell’indispensabile supporto delle aree per la ricarica dei veicoli elettrici, infrastrutture la cui mancanza contribuisce ad ostacolare la diffusione di sistemi di trasporto sostenibili”.

L’accordo siglato con EnelX prevede ancora l’opzione per l’installazione di un’ulteriore colonnina di ricarica, ma i dettagli dovranno ancora essere discussi.