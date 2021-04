Punto primo intervento ancora chiuso a Cairo, opposizione chiede consiglio comunale urgente

Cairo Montenotte. Il gruppo consiliare di opposizione “Cairo Civica e Democratica”, formato da Alberto Poggio, Matteo Pennino, Silvano Nervi, Giorgia Ferrari e Nicolò Lovanio, ha depositato questa mattina la richiesta di convocazione urgente del consiglio comunale per discutere della “riapertura del punto di primo intervento dell’ospedale di Cairo, annunciata da Regione, Asl e Comune per la fine di marzo e per l’ennesima volta rinviata a data da destinarsi”.

Viene proposta così la votazione di una mozione che impegna il sindaco ad “attivarsi per avere finalmente una data certa, dopo tante vane promesse e dopo che il nostro gruppo aveva già presentato il 26 marzo un’interrogazione sullo stesso tema, rimasta ancora senza risposta” fanno sapere dalla minoranza.

“Pur comprendendo le difficoltà dovute all’emergenza sanitaria per il Covid-19, pensiamo che la Val Bormida, dopo oltre un anno dalla chiusura, abbia diritto a riavere il punto di primo intervento” concludono da Cairo Civica e Democratica.