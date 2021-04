Progetto Eco-Schools a Celle Ligure, i bimbi delle scuole al lavoro su "oceani e foreste polmoni del mondo" - IVG.it

Celle Ligure. E’ in dirittura d’arrivo il Progetto Eco-Schools 2021 sviluppato dalle classi 4A e 4B della scuola primaria “A.Baodo” di Celle Ligure dell’istituto comprensivo “N. Mandela”.

Un impegno che si è dipanato nel corso dell’anno scolastico 2020/2021 nonostante le evidenti difficoltà legate al periodo “Covid” e che ha visto la collaborazione del gruppo “Carabinieri della Biodiversità” nell’ambito dell’iniziativa “Un albero per il futuro”. In questo importante e significativo percorso alunne ed alunni cellesi sono stati supportati dalle Insegnanti Rossella Calabrò (referente progetto), Maura Gravano, Lucia Giusto, Silvia Chiossone, Federica Cerbino.

Lunedì 26 aprile è prevista l’ultima riunione dell’eco-comitato e martedì 27 alle 14.30 presso il plesso scolastico di via Torre a Celle Ligure ci sarà finalmente spazio anche per un momento “in presenza”, che prevede la messa in dimora di alcune piante da parte degli alunni, con il supporto dei Carabinieri della Biodiversità ed il supporto del Comune di Celle Ligure. Interverranno gli amministratori del Comune di Celle Ligure ed i dirigenti scolastici.

La Fee Liguria, supervisore del progetto, ha già anticipato al dirigente scolastico Andrea Piccardi il conseguimento dell’ambito riconoscimento di Bandiera Verde progetto Eco-Schools 2021. La consegna avverrà lunedì 1 giugno, alle 11.30, presso la scuola primaria “A: Baodo”.