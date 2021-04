Progetto Altravia, l'amministrazione savonese all'associazione Letimbro: "Nostra risposta immediata e favorevole" - IVG.it

Savona. “In merito al progetto AltraVia riteniamo opportuno specificare che il Comune di Savona, nelle persone degli assessori Rodino e Scaramuzza, ha risposto immediatamente e con favore alla prima richiesta di contatto ricevuta dai promotori di AltraVia nel novembre 2020, mettendosi a disposizione per il buon andamento del progetto che è stato ritenuto fin da subito interessante e positivo per il turismo e l’economia della città“. Lo chiarisce, in una nota, l’amministrazione comunale savonese. Che replica così alle dichiarazioni di Ezio Alpino, il presidente dell’associazione del Letimbro che questa mattina, dopo aver rilanciato l’idea di una rivitalizzazione della vallata, ha affermato che l’amministrazione comunale in carica “non ha dato una sola soluzione al rilancio delle periferie”.

Pronta la replica degli assessori savonesi Rodino e Scaramuzza: “Si sono susseguite comunicazioni scritte e telefonate attraverso le quali si è instaurata subito una proficua collaborazione mettendo in contatto le realtà esistenti sul nostro territorio con AltraVia e attraverso l’invio dei materiali necessari alla redazione della guida relativa al percorso che sarà pubblicata nei prossimi mesi – precisano -. Proprio stamattina si è svolto un incontro in videoconferenza al fine di definire gli ultimi dettagli della collaborazione che prevedono appunto la raccolta di tutti i documenti necessari ai fini dell’accreditamento del percorso”.

“Inoltre – proseguono i due amministratori comunali -, ricordiamo come grazie al progetto ‘Savona Città dei Papi e della Solidarietà’ finanziato da Regione Liguria, con dgr n. 291 del 7 aprile 2017 con fondi a valere sul programma operativo FSE Liguria 2014 – 2020 Asse 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà, sia stato realizzato il ‘Sentiero dei Papi‘ che collega il centro cittadino con il Santuario: tale percorso può essere facilmente raggiunto da quello previsto da AltraVia risultando così possibile raggiungere il centro di Savona in due modi”.

“Tra i diversi cammini esistenti in Italia e in Europa, che raccolgono migliaia di turisti ogni anno, quello proposto da AltraVia risulta assolutamente ricco sia per quanto riguarda l’esperienza naturalistica e più prettamente sportiva, sia per quella relativa all’offerta culturale presente sul percorso. In un ottica di promozione del turismo sostenibile, i promotori del progetto hano avuto fin da subito l’ascolto e l’appoggio richiesto per garantire la sua buona riuscita contribuendo alla valorizzazione dei beni culturali, naturalistici e religiosi della nostra città” concludono gli assessori Rodino e Scaramuzza.