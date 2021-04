Profughi nascosti dentro camion in A10: traditi da un rumore, avevano pagato 150 euro ciascuno - IVG.it

Albenga-Ceriale. Erano tutti maschi, di età compresa tra i 19 e 33 anni e di nazionalità irachena, iraniana e pakistana, i 15 migranti sorpresi ieri mattina dalla Guardia di Finanza nascosti all’interno di alcuni camion sull’autostrada A10. Erano sprovvisti di qualsiasi documento d’identità, permesso di soggiorno o altro documento che giustificasse la loro presenza in Italia: nel corso del loro “viaggio della speranza” erano entrati nel nostro Paese da Porto Empedocle o da Trieste ed erano diretti in Francia.

I 15 migranti sono stati individuati ieri dai finanzieri del Comando Provinciale di Savona, nel corso degli ordinari servizi di controllo del territorio: erano nascosti in tre camion parcheggiati nell’area di sosta Piccaro Nord, tra Borghetto Santo Spirito e Ceriale.

L’attenzione di una pattuglia della Compagnia di Albenga, che si trovava nell’area di sosta per eseguire controlli di ordinaria attività istituzionale, è stata attirata intorno alle tre del mattino da uno degli autisti dei camion in sosta, con targa polacca e rumena, che aveva sentito rumori provenire dal retro del mezzo. A quel punto è scattato l’ispezione di tutti e tre gli automezzi presenti nel parcheggio, che ha consentito di individuare quindici soggetti, nascosti tra i bancali trasportati dai camion. Gli uomini, con l’ausilio di personale sanitario, prima di essere sottoposti agli accertamenti ed alla verbalizzazione del caso, sono stati oggetto di controlli ai sensi dei protocolli anti-covid e sono risultati tutti negativi. I soggetti, apparentemente tutti in buono stato di salute, tranne due provati e infreddoliti, sono stati rifocillati e poi sottoposti a rilievi foto-dattiloscopici. I clandestini sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria per violazione alla normativa sull’immigrazione. Sono in corso accertamenti finalizzati a verificare chi abbia agevolato gli stranieri nei loro spostamenti verso il territorio francese, per i quali avrebbero pagato la somma di 150 euro ciascuno. Al momento, gli autisti degli automezzi sono risultati estranei ai fatti. Quello dei migranti che con ogni mezzo attraversano la nostra provincia per raggiungere la Francia, purtroppo, è un fenomeno sempre vivo, che si ripresenta a cadenza quasi regolare. Gli ultimi due casi relativi alle nostre zone sono avvenuti a fine 2020.

Il primo caso in ordine temporale è avvenuto a Villanova d’Albenga, a novembre, quando i dipendenti della ditta Flexopac, al momento della consegna di alcuni prodotti, aprendo la portiera del camion, hanno trovato un gruppetto di clandestini.

Il secondo episodio è avvenuto a Quiliano, a dicembre, e, come talvolta, purtroppo, accade, è finito in tragedia. In questo caso non erano presenti camion o mezzi pesanti, ma il medesimo obiettivo: raggiungere la Francia, ma a piedi. Due giovani migranti, appartenenti ad un gruppo più numeroso, sono stati travolti da un treno regionale mentre camminavano lungo i binari.