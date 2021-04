Presunti “furbetti” del vaccino, Ciangherotti (Fi) interroga Asl: “Chi effettua i controlli?”

Albenga. “Chi ha l’effettivo controllo dei vaccini? Chiedo direttamente all’Asl se esistono o meno controlli accurati sull’intera rete di somministrazione dei vaccini e se a beneficiarne, con la scusa delle dosi avanzate, non possano essere persone a non averne diritto. A mio avviso occorre mettere in primo piano aspetti importanti quali la preparazione e la somministrazione delle dosi e adottare adeguate ed efficaci misure organizzative con la massima trasparenza”.

E’ questa la preoccupazione espressa dal consigliere comunale e provinciale di Forza Italia Eraldo Ciangherotti che teme che “siano in corso pratiche fuori protocollo per la somministrazione dei vaccini, che favoriscono soggetti ai quali attualmente non spetterebbe la dose”. In Liguria, è stata aperta un’inchiesta per cui stanno indagando i carabinieri per verificare l’ipotesi che qualcuno sia riuscito a ricevere il farmaco, pur non appartenendo a nessuna delle categorie aventi diritto.

“E’ successo in alcuni centri vaccinali italiani. Sappiamo bene – dice Ciangherotti – che all’orario di chiusura avanzano diversi vaccini, già preparati nelle siringhe. Di norma, non possono essere ricongelati. Mi chiedo a chi vengano somministrate queste dosi dopo aver assistito per mezza giornata alla distribuzione dei vaccini all’Hub di Campolau messo a disposizione dal Comune all’Asl”.

“Ho visto – conclude il consigliere – persone che accompagnavano anziani alla vaccinazione. In attesa, in coda sotto il sole, in piedi, perché le sedie a disposizione, prima dell’identificazione, sono insufficienti, altri seduti in auto e in alcuni casi anche senza rispettare il distanziamento sociale”.